Какие изменения ждут смолян в сфере образования?

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Кого будут принимать в «Орлята», какие темы будут затрагиваться в «Разговорах о важном» и когда появятся новые учебники истории? Об этом и многом другом рассказала во время прямого эфира начальник департамента Смоленской области по образованию и науке Елена Талкина.

Прямой эфир провёл ЦУР совместно с администрацией Смоленской области.

О едином стандарте

Для школьников и воспитанников детских садов с 1 сентября ввели новые федеральные образовательные программы. В них собраны единые для всех методики обучения и воспитания.

Введение таких программ упростит работу школ, снизит бюрократическую нагрузку на педагога, упростит поступление в вузы и ссузы. Также это позволит ребёнку перейти из одной школы в другую без дискомфорта — во всех школах будут единые критерии преподавания и, что не менее важно, оценки результатов.

О новых учебниках и предметах

Минпросвещения России уже утвердило федеральный перечень учебников, которые допущены к работе на уроках. Их введение будет поэтапным. Так, в учреждения Смоленской области поступили новые учебники по истории России для 11-х классов, в ближайшее время аналогичными обеспечат и 10-классников, а также уже закупили учебники для 1-х классов из нового перечня.

С этого года смоленские школьники дополнительно будут заниматься общественно полезным трудом во внеучебное время — законопроект об этом был принят 20 июля. Сегодня много говорят о замене курса ОБЖ на курс «Основы безопасности и защита Родины», это произойдёт с 1 сентября 2024 года, пока Минпросвещения и педагоги готовятся к этому шагу.

О системе воспитания

Важно, чтобы в школах формировалось не только единое образовательное, но и единое воспитательное пространство. Мы будем продолжать поведение «Разговоров о важном», участниками которых станут наши общественные деятели. Минпросвещение сформировало единый перечень тем, которые в канун месяца будут направляться в субъекты страны и в муниципалитеты. В рамках каждой темы будет звучать региональный компонент.

Также в школах начинает работу программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». Программа направлена на развитие и поддержание интереса ребят к учебным и внеурочным видам деятельности, на формирование социально значимых качеств личности и ключевых базовых ценностей, таких, как Родина, семья, команда. В школах проведут церемонии посвящения в «Орлята России».

С нового учебного года в школах появилась новая должность — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Смоленские педагоги уже прошли все этапы отбора на эту должность. Также с 1 сентября начали работу центры детских инициатив — место детских объединений, штаб ребят, место встреч, сборов, а также рабочее место советника.

О ремонте школ и новых пространствах

Поговорим о важномНа территории области продолжается реализация нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа». Благодаря последнему в 17 муниципалитетах региона в этом учебном году созданы 29 «Точек роста», а также открылся один «Кванториум» (на базе гимназии №4 Смоленска). Всего на Смоленщине работают 151 центр «Точка роста» и три детских технопарка «Кванториум».

В этом году был проведён капремонт в четырёх школах области. Из областного бюджета было выделено более 300 миллионов рублей на проведение текущего и капитального ремонта зданий образовательных организаций и около 35 миллионов — на обновление материально-технической базы и приобретение нового оборудование. В заявке на 2024-2026 годы ещё 19 образовательных учреждений.

В ближайших планах — ремонт 28-й школы Смоленска и Холмовской школы Холм-Жирковского района.

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области «ВКонтакте» (https://vk.com/smolensk) и «Одноклассниках» (https://ok.ru/smolobl67).

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Кстати

В этом учебном году за парты в школах региона сели больше 95 тысяч учеников. Почти 10 тысяч из них — первоклассники, около 4 тысяч — одиннадцатиклассники.