Министр здравоохранения ЛНР отметила заслуги смоленских врачей. Фото: департамент Смоленской области по здравоохранению.

В адрес департамента здравоохранения Смоленской области поступило письмо министра здравоохранения Луганской Народной Республики Наталии Пащенко с просьбой отметить самоотверженный труд двух медицинских работников Смоленской области.

– Наших земляков и коллег отметили за верность профессиональному долгу и оказание медицинской помощи пациентам во время эскалации военного конфликта, – рассказали в департаменте.

Врач-хирург хирургического отделения Смоленской областной клинической больницы Дмитрий Афанасьев и врач-травматолог-ортопед отделения травматологии и ортопедии Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Павел Шумков оказывали помощь населению в Кировской центральной городской многопрофильной больнице ЛНР.

Благодарственное письма вручила начальник департамента по здравоохранению Ольга Стунжас.

Всего за 2023 год 7 смолян-медиков из трёх учреждений здравоохранения были направлены для оказания медицинской помощи населению на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе выездных медицинских бригад.

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