Ремонт Московского шоссе начался в Смоленске. Фото: «Смоленскавтодор».

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок Московского шоссе от транспортной развязки до остановки общественного транспорта.

По информации «Смоленскавтодора», протяженность участка – 850 метров. Подрядчик приступил к фрезерованию существующего покрытия. Также в ходе работ выполнят устройство двух слоев асфальта, восстановят тротуары, заменят остановку, барьерное ограждение и установят тактильную плитку.

Ранее «КП» писала, что новый асфальтобетонный завод заработал в Сафонове. Такой же на днях ввели в эксплуатацию в Ельне.