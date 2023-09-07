Руководство «Смоленскэнерго» рассмотрело более 200 вопросов потребителей

Фото предоставлено Смоленскэнерго.

Еженедельно по четвергам с начала ноября 2022 года заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин или его заместители проводят очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала, а также другим возникающим вопросам. Встречи проходят на площадке МФЦ «Мои документы» по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная 2/13. Возможна предварительная запись на прием, по телефону горячей линии, или в Центре обслуживания потребителей.

Сейчас у каждого желающего появилась возможность задать волнующий вопрос, связанный с электроэнергетикой области. В январе-июле 2023 года в ходе «Дней клиента» было решено уже 224 вопроса, которые касались выполнения мероприятий по технологическому присоединению, дополнительных услуг, а также прочих направлений деятельности филиала.

Во время личного приема заявителям рассказывают о процедуре технологического присоединения к сетям, разъясняют технические и правовые аспекты данной деятельности, ищут компромиссы при непростых технических решениях.

Напоминаем, что в июле текущего года для очного обслуживания открыт Центр обслуживания потребителей, где можно задать любые вопросы, касающиеся энергоснабжения, подать заявки на оказываемые основные и дополнительные услуги, оставить свои отзывы и пожелания о деятельности компании. Режим работы офиса обслуживания – с 08:00 до 17:00, выходные: суббота и воскресенье. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220.

«Встречи руководителей филиала с потребителями стали важными инструментом, который дает возможность улучшить обслуживание и решить индивидуальные проблемы, возникающие в ходе исполнения договоров технологического присоединения. Мы открыты к диалогу и считаем важным, чтобы каждый потребитель компании получал услуги надлежащего качества. Каждое поступившее ко мне обращение я беру на личный контроль», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.