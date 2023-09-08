В Смоленской области мужчина напал с ножом на своих знакомых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяный смолянин поссорился со своими приятелями в Духовщинском районе. В ходе конфликта мужчина сильно разозлился и решил использовать нож.

Удары приходились на область груди пострадавших женщины и мужчины. Врачам удалось спасти только женщину, а мужчина скончался на месте происшествия от ударов ножа, которые пронзили лёгкое сердце погибшего.

Как сообщили в пресс-службе суда Смоленской области, нападавший был признан виновным в совершении преступления по частям статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц», а также «Убийство».

Смолянину предстоит провести 14 лет в колонии строгого режима, после чего год с ограничением свободы.

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