Смолянин напал с ножом на своего знакомого. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как сообщили в СУ СК по Смоленской области, 37-летний житель Рославля в своей квартире вместе со своим 42-летним знакомым распивали вместе алкоголь.

Во время этого между приятелями случился конфликт, в результате чего хозяин квартиры схватил нож и напал на своего собутыльника.

Пострадавший выпрыгнул из окна квартиры на козырёк подъезда и стал уже оттуда просить помощи у прохожих.

Как сообщили в региональном управлении МВД, сотрудники полиции изъяли у нападавшего нож, и на него было заведено уголовное дело.

Читай также:

В Смоленской области мужчина напал с ножом на своих знакомых. Ссора привела к убийству в Духовщинском районе.