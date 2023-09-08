Анатолий Овсянкин: «Выбор смолян решающий. Определяется будущее региона»

Фото: smolsovet.ru.

На территории региона проходят досрочные выборы Губернатора Смоленской области и выборы депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва. Голосование продлится три дня – 8, 9 и 10 сентября.

Анатолий Овсянкин призвал смолян выразить свою позицию.

«Пришло самое ответственное время – с 8 по 10 сентября смоляне определят будущее региона. Мы выбираем Губернатора и состав Смоленской областной Думы нового созыва. Это общая ответственность – сделать правильный выбор, чтобы вместе сформировать эффективную команду, которая будет развивать Смоленщину и уверенно вести регион к новым достижениям. Призываю смолян посетить избирательные участки и, проголосовав, выразить свою позицию», - сказал Анатолий Овсянкин.

Проголосовать можно на своём избирательном участке с 8:00 до 20:00.