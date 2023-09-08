Квартира загорелась в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Как сообщили в МЧС России по Смоленской области, сегодня в 4-м микрорайоне Десногорска, в 8:40 утра случился пожар в одной из квартир жилого дома.

На место происшествия отправились две автоцистерны, одна автолестница и 7 спасателей. Как выяснилось, в результате возгорания пострадавших не оказалось.

Причинённый пламенем ущерб и причина пожара выясняются.

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