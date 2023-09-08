21-летний житель областного центра украл велосипед в Смоленской области. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Смоленска, придя домой оставил свой велосипед на лестничной клетке подъезда не, закрепив его противоугонным тросом.

Через несколько часов, 31-летний мужчина обнаружил пропажу своего транспорта и обратился в полицию.

Сотрудникам удалось найти виновного, которым оказался 21-летний житель областного центра.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, отделом номер 1 следственного управление МВД России по городу Смоленску было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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