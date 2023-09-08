В Смоленской области розыскивается мужчина напавший на приятеля с бутылкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Угре, в Смоленской области компания знакомых распивала алкоголь в беседке. После того, как спиртное закончилось, подозреваемый вместе со своим приятелем отправились в магазин чтобы купить добавку. По дороге за алкоголем между мужчинами произошёл конфликт. По прибытию в магазин, нападавший разбил одну бутылку сделав тем самым так называемую "розочку" и уже ей порезал шею к своему знакомому, после чего скрылся с места происшествия.

СУ СК по Смоленской области объявил ранее судимого в смолянина в розыск.

Как отметили сотрудники СУ СК, подозреваемый от органов предварительного расследования в настоящее время скрывается, во взаимодействии с сотрудниками полиции принимаются меры к установлению его местонахождения.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении нападавшего просят незамедлительно сообщить об этом дежурному следственного управления по номеру телефона: 89156559877 или в полицию по номеру 02.

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