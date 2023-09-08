Облачно и без осадков будет в Смоленске 9 августа.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Смоленске и области завтра, 9 августа будет переменная облачность, преимуществеено без осадков.
Ветер подует сереврной четверти, его порывы будут достигать 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью +2°C…+7°C, днём +16°C…+21°C.
В Смоленске ночью +5+°C…+7°C, днем
+18°C…+20°C.
Атмосферное давление достигнет 745 мм рт. столба, будет слабо расти.
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