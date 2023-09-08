Облачно и без осадков будет в Смоленске 9 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленске и области завтра, 9 августа будет переменная облачность, преимуществеено без осадков.

Ветер подует сереврной четверти, его порывы будут достигать 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью +2°C…+7°C, днём +16°C…+21°C.

В Смоленске ночью +5+°C…+7°C, днем

+18°C…+20°C.

Атмосферное давление достигнет 745 мм рт. столба, будет слабо расти.

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