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НовостиОбщество8 сентября 2023 14:01

Облачно и без осадков будет в Смоленске 9 августа

Порывы ветра будут достигать 8 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Облачно и без осадков будет в Смоленске 9 августа.

Облачно и без осадков будет в Смоленске 9 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленске и области завтра, 9 августа будет переменная облачность, преимуществеено без осадков.

Ветер подует сереврной четверти, его порывы будут достигать 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью +2°C…+7°C, днём +16°C…+21°C.

В Смоленске ночью +5+°C…+7°C, днем

+18°C…+20°C.

Атмосферное давление достигнет 745 мм рт. столба, будет слабо расти.

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