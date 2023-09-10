Ряд проектов по развитию Смоленской области получили поддержку Путина. Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин совместно с врио губернатора Василием Анохиным в режиме видеоконференции провёл совещание с участием членов Правительства по вопросам социально-экономического развития региона.

Анохин представил Президенту важные для области проекты, и все они получили поддержку.

В их числе:

Полная реконструкция крепостной стены. План будет подготовлен до конца года, необходимые средства будут заложены в бюджет.

Строительство университетского кампуса. В проекте, рассчитанном на два этапа, будут участвовать, в том числе, «Сбер» и «Росатом».

Реконструкция аэродрома Смоленск-Северный. На неё будут выделены дополнительные средства.

Поддержка регионального фонда развития промышленности. Финансирование будет выделено из федерального бюджета.

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