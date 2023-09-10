В Смоленской области на выборах голосуют руководители волонтерских центров, заслуженные работники культуры РФ, спортсмены, журналисты

Фото: Андрей Смирнов.

Руководитель Волонтерского штаба Починковского района Ирина Шевченко считает, что выборы – это гражданский долг каждого. «Голосуя, мы выбираем будущее нашего района, нашей области! Мы выбираем тех, кто будет трудится на благо моего родного края! И, конечно же, мой выбор осознан - за тех, кто работает на созидание!».

В Демидовском районе на выборах проголосовала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Евгения Борунова: «Участие в выборах – это гражданский долг каждого человека. Наша жизнь в настоящем – это результат сделанного нами выбора сейчас».

Свой выбор сделала и руководитель ДОБРО.центра в Десногорске Оксана Шейфель.

Заслуженный работник культуры РФ, директор Рославльской детской музыкальной школы им. М.И. Глинки Михаил Ульяшов принял участие в голосовании: «От нашего решения сегодня будет зависеть то, как будет развиваться Смоленская область».

Фото: Андрей Смирнов.

В Сафоновском районе в голосовании приняла участие председатель Профсоюза работников народного образования и науки РФ Светлана Данилова.

А в Холм-Жирковском районе – учитель Агибаловской школы Юрий Кремнев.

Главный редактор газеты «Край Дорогобужский» Наталья Тимошкова отдала свой голос на избирательном участке в Дорогобужском районе.

«Сидеть на месте, ничего не делать и критиковать всех - проще всего. Поэтому, если каждый из нас хочет, чтобы жизнь была стабильной, а наша страна поступательно развивалась, нужно сделать этот благородный поступок и прийти на избирательные участки и проголосовать за свое будущее», - подчеркнула она.

Директор спортивно досугового комплекса в Кардымовском районе Дмитрий Филимонов поделился своим мнением, почему важно участвовать в голосовании: «Считаю, что выборы – это реальная возможность участия граждан в политической жизни страны!».

В Ярцевском районе свою гражданскую позицию проявила руководитель клуба «Золотого возраста» Анна Курзова. «Я родилась и работаю на Смоленщине, здесь родились и работают мои дочери, учатся мои внуки и мне не безразлично какой будет наша область, наш родной город Ярцево и район в ближайшем будущем. Хочу видеть Смоленщину процветающую и благополучную. Наше настоящее, наше будущее в наших руках!»

А секретарь Глинковского местного отделения «Единой России» Евгений Кожухов принял участие в голосовании вместе с семьей. Его дочь Диана в этом году впервые сделала свой выбор.

Напомним, сегодня, 10 сентября – заключительный день голосования по выборам губернатора Смоленской области и депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва.