Василий Анохин набирает 86,6% голосов на выборах губернатора Смоленской области

Василий Анохин набирает 87,69% голосов на выборах губернатора Смоленской области. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина ВКонтакте.

Избирательная комиссия Смоленской области озвучила предварительные итоги досрочных выборов губернатора. С 87,69% голосов лидирует Василий Анохин. Отмечается, что на данный момент обработано 90% протоколов УИК.

На втором месте Михаил Ковалев с 5.76%, третью строчку занял Андрей Максимов — 3.99%, четвертую – Роман Шклавец — 1.33%.

Выборы проходили с 8 по 10 сентября. Нарушений в ходе голосования не было выявлено.

Читай также:

Ряд проектов по развитию Смоленской области получили поддержку Путина. Василий Анохин озвучил президенту важные для региона инициативы в ходе совещания с представителями правительства.