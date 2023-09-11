17 рулонов сена загорелись в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, 9 сентября, около 15:55, в деревне Рогайлово в Краснинском районе Смоленской области загорелись 17 рулонов сена, заготовленного для скота.

На место происшествия отправились подразделения 32 ПСЧ. Огонь уничтожил все заготовки.

По возможной версии, возгорание могло случиться в результате неаккуратного обращения с огнем.

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