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НовостиОбщество11 сентября 2023 8:37

Облачно и без осадков будет в Смоленске 11 сентября

Порывы ветра будут достигать 9 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Облачно и без осадков будет в Смоленске 11 сентября.

Облачно и без осадков будет в Смоленске 11 сентября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Смоленске и области сегодня, 11 сентября будет небольшая облачность, преимущественно без осадков.

Ветер подует южной четверти, его порывы будут достигать 4-9 м/с.

Температура воздуха по области: +19°C…+24°C.

В Смоленске: +21°C…+23°C.

Атмосферное давление достигнет 748 мм рт. столба, будет слабо падать.

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