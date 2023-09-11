Минометную мину нашли возле Военной академии в Смоленске. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

10 сентября на улице Лавочкина, возле дома 56 местные жители обнаружили миномётную мину калибра 50 мм времён Великой Отечественной войны.

На место обнаружения мины прибыли специалисты и профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" и изъяли боеприпас. Впоследствии её удалось обезвредить.

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