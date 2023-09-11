«Теперь только работа – в новой команде и с новыми задачами». Игорь Ляхов поблагодарил смолян за поддержку

Фото: smolensk.er.ru.

Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов подвел итоги избирательной кампании и обратился к смолянам со словами благодарности.

«Уважаемые жители Смоленской области! Выражаю вам искреннюю благодарность за доверие к «Единой России» и ее кандидатам. Более 143 000 смолян сделали свой выбор в пользу нашей партии. Это подавляющее большинство. Безусловно, мы понимаем, какая степень доверия нам оказана.

Впервые за 10 лет кандидаты-единороссы шли на выборы единой командой с высшим должностным лицом региона – Василием Николаевичем Анохиным. Поздравляю Василия Николаевича с потрясающим результатом на выборах губернатора региона, в чью поддержку проголосовало более 86% избирателей.

Кандидаты от партии «Единая Россия» по одномандатным округам взяли 29 из 32 мандатов. Мы ждем результаты по региональным группам. Отмечу, что наша команда значительно обновилась – из 29 кандидатов по одномандатным округам 11 впервые станут депутатами законодательного собрания Смоленской области. Среди них врачи, предприниматели, аграрии, депутаты муниципальных образований.

Время диктует новую реальность, и «Единая Россия» всегда отвечает на новые вызовы. Мы были и остаемся надежным плечом для жителей региона, для федерального руководства партии «Единая Россия» и, конечно, Президента нашей страны! Еще раз благодарю смолян за поддержку. Уже в ближайшее время мы встретимся с коллегами-однопартийцами, чтобы провести все необходимые процедуры, сформировать новый созыв областной Думы и, безусловно, наметить планы на нашу дальнейшую совместную работу, направленную на благополучие смолян», - прокомментировал Игорь Ляхов.

Напомним, в этом году за «Единую Россию» проголосовало 143 562 смолянина. Партия в регионе смогла улучшить результат 2018 года – об этом говорит и высшее партийное руководство. По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, «Единая Россия» в Смоленской области сработала на результат, хорошо проявила себя и партийная мобилизация.

По итогам избирательной кампании в Смоленской областной Думе седьмого созыва будут представлены три фракции: «Единая Россия» — (57,39% голосов); ЛДПР — (11,25%голосов); КПРФ — (9,83% голосов).