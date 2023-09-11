В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Во время проведения работ по ремонту участков автомобильных дорог с 15 сентября по 31 октября будет ограничено движение транспорта в Промышленном районе Смоленска.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, ограничение вводится по улицам Герцена (от улицы Исаковского до улицы Твардовского) и Чаплина.

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