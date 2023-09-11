В Вязьме собаки напали на полицейского

Нападение собак произошло Вязьма

В городе Вязьма Смоленской области бродячие собаки напали на сотрудника служб правопорядка.В небольшой населенный пункт он приехал по рабочим делам, с коллегами проводил инспекцию на городских улицах. И на одной из улиц, не в частном секторе, а недалеко от центра города, среди пятиэтажек и гаражей, на мужчин напали бездомные собаки.

- Заместитель начальника отдела охраны общественного порядка получил травму живота и руки, в настоящее время находится на больничном. Его жизни ничего не угрожает, - объяснили в пресс-службе МВД.

- Мы на бездомные стаи давно жалуемся. Сейчас полегче стало. А вот в начале года у нас собаки на ребенка напали на ул. Московская, тоже в центре, десять раз руку прокусили, в больнице зашивали, - рассказала «КП» жительница Вязьмы Татьяна.

Нападение, о котором говорит наша собеседница, случилось в январе. В феврале же жители города записали обращение к властям с просьбой убрать расплодившиеся стаи собак с улиц города. Агрессивных животных стороной обойти не получалось: они обитали рядом с территорией, где находится школа, детский сад. Тогда вязьмичи писали заявления в прокуратуру и следственный комитет. За отлов взялись особенно рьяно, и бездомных собак стало меньше. Однако, ЧП иногда повторяются.