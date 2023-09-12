Приёмка отремонтированной улицы Шевченко прошла в Смоленске. Фото: «Смоленскавтодор».

В 2023 году по нацпроекту отремонтировали улицу на участке от пересечения с улицей Кирова до пересечения с улицей Попова.

– Комиссия приняла выполненные работы, ремонт улицы выполнен в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, – сообщили в «Смоьенскавтодоре».

Подрядная организация выполнила работы по фрезерованию и устройству двух слоев асфальта, ремонту тротуаров, устройству тактильной плитки и замене средств обустройства автодороги (знаки и т.д.). Протяженность участка составляет более 1,5 км.

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