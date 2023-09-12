Определены победители конкурса видеороликов «1160 причин любить Смоленщину». Фото: страница губернатора Василия Анохина ВКонтакте.

В Смоленской области определили 15 победителей конкурса видеороликов «1160 причин любить Смоленщину». Их ролики теперь будут транслироваться перед премьерными показами в кинотеатрах. Посмотреть их можно и в соцсетях «Движения первых».

Награждение с участием губернатора Василия Анохина прошло на площадке СОК «Смена» в Красном Бору. Там собрались 80 активистов регионального отделения «Движения первых» из всей области.

– На протяжении двух дней ребята будут участвовать в деловых играх и мастер-классах. Также они доработают предложения по развитию региональной молодежной политики, которые были выработаны на стратсессиях, прошедших в районах области. Вернувшись домой, они приступят к реализации проектов в своих районах. Обязательно поможем, чтобы эти идеи были исполнены, – написал глава региона на своей странице ВКонтакте.

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