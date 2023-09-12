Ремонт еще одного участка дороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель начался в Смоленской области. Фото: «Смоленскавтодор».

«Смоленскавтодор» приступил к работам в Демидовском районе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На участке дороги протяженностью 3,8 км начались работы по фрезерованию. Также на объекте выполнят устройство асфальта, укрепят обочины, заменят дорожные знаки, обновят разметку.

Ранее начался ремонт трех участков автодороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель в Велижском районе общей протяженностью 16,8 км. Как сообщили в «Смоьенскавтодоре», на них работы практически завершены.

Всего в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Смоленской области выполняется ремонт порядка 400 км региональных дорог, а также 13 участков улично-дорожной сети города Смоленска.

Ранее «КП» писала, что приёмка отремонтированной улицы Шевченко прошла в Смоленске. Дорогу привели в порядок по нацпроекту.