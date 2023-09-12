Женщина пропала в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

Федотова Людмила Брониславовна пропала в Смоленске. Последний раз женщину видели 11 сентября.

59-летняя Людмила вышла из своего дома на проспекте Гагарина около восьми часов утра, с этого момента о её местоположении стало неизвестно.

Приметы пропавшей: женщина роста 170 см, худощавого телосложения, тёмные волосы до плеч, карие глаза.

Была одета в длинную ярко розовую юбку, бело-розовую рубашку, чёрные шлепанцы.

Женщина имеет проблемы со здоровьем и может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о Людмиле, просят позвонить по номерам: 8 (4812) 63-63-33, 8-910-710-33-03 или 102.

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