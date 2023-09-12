Фура наехала на легковой автомобиль в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, 11 сентября в Вяземском районе на 207-м километие трассы "М-1 Беларусь" около 14:40 случилось ДТП между автомобилями "MAH TGA" и легковым автомобилем "Шевроле Ланос". За рулём фуры находился 46-летний водитель, который не рассчитал дистанцию, в результате чего совершил наезд на легковой автомобиль, водителем которого был 34-летний мужчина.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, на место происшествия выезжали автоцистерна 12 пожарно-спасательной части и 3 человека личного состава.

Водителю "Шевроле" удалось выжить, но в результате аварии он получил серьёзные травмы, после чего его доставили в больницу.

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