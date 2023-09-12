В Смоленской области мужчина пристрелил своего знакомого на охоте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 сентября возле деревни Остров Талашкинского сельского поселения два приятеля отправились на охоту. Уже там мужчины разошлись в разные стороны. Впоследствии, один из них принял второго за животное и совершил прицельный выстрел, тем самым убив своего товарища.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

На данный момент выясняются детали произошедшего, ведётся следствие.

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