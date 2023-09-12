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НовостиОбщество12 сентября 2023 12:35

Движение транспорта ограничат в центре Смоленска

Ограничение будет введено на трех улицах в связи с ремонтными рабоатми
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Движение транспорта ограничат в центре Смоленска. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение транспорта ограничат в центре Смоленска. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

На трёх улицах исторического центра Смоленска будет ограничено движение, а именно улицы Чаплина, Герцена и Барклая-Де-Толли.

В пресс-службе городской администрации сообщили о том, что с 11 по 29 сентября проезд будет ограничен на улице Барклая-Де-Толли около дома номер 7, причиной этому будет ремонт магистральных теплосетей.

После, с 15 по 31 октября на улицах, Герцена в (от улицы Исаковского до улицы Твардовского) и Чаплина движение также будет ограничено.

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