Карантин из-за бешенства объявили в двух районах Смоленской области. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Карантин из-за бешенства объявили в двух районах Смоленской области. Саму инфекцию выявили в личных хозяйствах жителей деревень Селезни Велижского района и Санники Смоленского района.

Также в области риска заражения попали деревни Крестовка Смоленского района и деревня Яново. В связи с этим, на перемещение уязвимых животных был введён ряд ограничений.

После введения карантина запрещается проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз, за исключением вакцинированных против бешенства за 179 календарных дней до попытки перемещения животного, отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

На указанных территориях запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение посторонними лицами, кроме персонала, представителей ветеринарной службы и местных жителей, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вакцинированных против бешенства за 179 календарных дней до попытки перемещения, а также перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

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