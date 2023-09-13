Смолянам предлагают определить внешний вид ларьков. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске объявили конкурс концепций облика нестационарных торговых объектов. Основной целью является создание уникального внешнего вида ларьков и киосков, отражающего богатую историю нашего города.

География конкурса не ограничена – принять участие может житель любого региона. Работы принимаются как от профессионалов, так и от любителей архитектуры и дизайна.

Концепция может быть выполнена в любой технике. Разрабатывается два варианта внешнего вида павильонов: для исторической чести города – в ретро-стиле, для новых районов – в современном. После определения победителя проект будет доработан и использован в оформлении торговых объектов.

Ранее в ходе аналогичного конкурса был определен внешний облик новых автобусов, которые в скором времени можно будет увидеть на улицах Смоленска.

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