Облачно и без осадков будет в Смоленске 13 сентября.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске и области сегодня, 13 сентября будет переменная облачность, преимуществеено без осадков.
Ветер подует юго-восточный, его порывы будут достигать 4-9 м/с.
Температура воздуха по области +19°C…+24°C.
В Смоленске +21°C…+23°C.
Атмосферное давление достигнет 743 мм рт. столба, будет слабо падать.
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