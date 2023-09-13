Облачно и без осадков будет в Смоленске 13 сентября. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске и области сегодня, 13 сентября будет переменная облачность, преимуществеено без осадков.

Ветер подует юго-восточный, его порывы будут достигать 4-9 м/с.

Температура воздуха по области +19°C…+24°C.

В Смоленске +21°C…+23°C.

Атмосферное давление достигнет 743 мм рт. столба, будет слабо падать.

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