В Смоленской области бывший сотрудник полиции выстрелил в собаку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из частных секторов Рославля бывший сотрудник полиции выстрелил в бездомную собаку, которая просто сидела.

Местные жители оказали помощь животному. Как сообщили смоляне в соцсетях, стрелявший время от времени развлекается, стреляя по бездомным животным.

Раненная собака была прооперирована и на данный момент находится у людей, которые её спасли, на лечении.

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