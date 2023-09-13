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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 8:58

В Смоленской области бывший сотрудник полиции выстрелил в собаку

Смолянин ради развлечения выстрелил в бездомную собаку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области бывший сотрудник полиции выстрелил в собаку.

В Смоленской области бывший сотрудник полиции выстрелил в собаку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из частных секторов Рославля бывший сотрудник полиции выстрелил в бездомную собаку, которая просто сидела.

Местные жители оказали помощь животному. Как сообщили смоляне в соцсетях, стрелявший время от времени развлекается, стреляя по бездомным животным.

Раненная собака была прооперирована и на данный момент находится у людей, которые её спасли, на лечении.

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