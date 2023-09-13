В Смоленской области бывший сотрудник полиции выстрелил в собаку.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В одном из частных секторов Рославля бывший сотрудник полиции выстрелил в бездомную собаку, которая просто сидела.
Местные жители оказали помощь животному. Как сообщили смоляне в соцсетях, стрелявший время от времени развлекается, стреляя по бездомным животным.
Раненная собака была прооперирована и на данный момент находится у людей, которые её спасли, на лечении.
Читай также:
83-х летняя пенсионерка пропала пропала в Смоленске. О месте нахождения Раисы не известно с 10 сентября.