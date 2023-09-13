Движение по улице Тенишевой ограничат в Смоленске. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Как сообщили на сайте администрации города, с 18 сентября до 31 октября будут действовать ограничение по движению на улицах Тенишевой и Исаковского.

Ограничение будет введено для безопасности водителей в течение ремонта крыши гинекологического корпуса ОГБУЗ "Клинической больницы скорой медицинской помощи".

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