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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:05

Движение по улице Тенишевой ограничат в Смоленске

Ограничение будет введено в связи с ремонтом крыши гинекологического корпуса
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Движение по улице Тенишевой ограничат в Смоленске. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение по улице Тенишевой ограничат в Смоленске. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Как сообщили на сайте администрации города, с 18 сентября до 31 октября будут действовать ограничение по движению на улицах Тенишевой и Исаковского.

Ограничение будет введено для безопасности водителей в течение ремонта крыши гинекологического корпуса ОГБУЗ "Клинической больницы скорой медицинской помощи".

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