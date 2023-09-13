В Смоленске «Кросс Нации» перекроет улицы для движения автомобилей. Фото: пресс-служба администрации города.

Региональный финал Всероссийского дня бега пройдёт в Смоленске 16 сентября. Спортсмены стартуют на площади Ленина в 10.00.

В связи с проведением соревнований 16 сентября с 7.00 до 22.00 будет прекращено движение транспорта по улицам Октябрьской Революции (от улицы Коммунистической до Пржевальского), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от Октябрьской Революции до улицы Кирилла и Мефодия), Коммунистической (от Октябрьской Революции до дома 6 по улице Коммунистической), Глинки (от Коммунистической до Коненкова), Коненкова (от улицы Ленина до Пржевальского). С 22.00 15 сентября до 7.00 16 сентября движение по этим улицам будет ограничено.

Движение автобуса №21н будет организовано по улице Большая Советская (в прямом и обратном направлениях).

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