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НовостиОбщество13 сентября 2023 14:10

В Смоленске отключат воду в детской поликлинике и на нескольких улицах

Об этом сообщили в администрации города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске отключат воду в детской поликлинике и на нескольких улицах.

В Смоленске отключат воду в детской поликлинике и на нескольких улицах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 сентября с 9:30 до 18 часов на улицах Кирова д.46, 46 а, 48, 50, ул. Крупской д.28 (Смоленский государственный медицинский университет), 28 а, 28 б, 28 в, 28 г, 30, 30 а, 30 б, 32, 34, 34 а, проезд Маршала Конева д. 28 е, 30 в (Смоленская областная детская клиническая больница) отключат холодную воду.

Отключение будет связано с проведением ремонтных работ по этим адресам.

По заявкам потребителей будет организован подвоз воды (телефонный номер АДС 8(4812)38-18-50 или 70-50-61).

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