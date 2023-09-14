Приёмка отремонтированной улицы Памфилова прошла в Смоленске. Фото: «Смоленскавтодор».

В Смоленске прошла приемка улицы Памфилова после ремонта, проведенного в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По информации профильного департамента, в рамках работ на улице протяженностью 646 метров подрядная организация выполнила фрезерование, устройство двух слоев асфальта, искусственной дорожной неровности, ремонт тротуаров, замену ограждения, дорожных знаков.

Указанная улица ведет к образовательному учреждению – школе №25.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске открыли часть «Лопатинского сада» после ремонта. На некоторых участках территории все ещё ведутся ремонтные работы.