В Смоленске «под часами» установили памятник легендарному милиционеру Курицыну. Фото: пресс-служба администрации города.

Капитан милиции Викторин Курицын заступил на пост на следующий день после освобождения Смоленска от фашистских захватчиков – 25 сентября 1943 года. Именно здесь, на перекрестке улиц Большой Советской и Ленина, его запечатлел военкор Олег Кнорринг. Сегодня, 14 сентября, «под часами» установили бронзовую скульптуру милиционера.

Фото: пресс-служба администрации города.

– На протяжении долгого времени, помимо исполнения основных обязанностей, Викторин Дмитриевич по просьбам граждан передавал письма и записки с информацией для близких людей или товарищей. Его отзывчивость и желание помочь людям позволили воссоединиться многим смоленским семьям после освобождения города, – рассказали в пресс-службе администрации города.

Снимок Курицына, опубликованный в «Красной звезде», облетел весь Советский Союз и стал одним из символов освобожденного Смоленска.

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