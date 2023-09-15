В Смоленске на три дня отключат горячую воду из-за гидравлических испытаний

В Смоленске на три дня отключат горячую воду из-за проведения гидравлических испытаний. Фото: ПАО «Квадра».

ПАО «Квадра» проинформировала об обновлённых сроках проведения испытаний теплосетей на гидравлические потери. Они пройдут с 18 по 20 сентября включительно. На этот период будет ограничена подача горячей воды жителям города, которые получают теплоноситель от ТЭЦ-2.

Отмечается, что по нормативным требованиям, энергетики обязаны проверять сети на гидравлические потери каждые пять лет. Цель испытаний – оценить качество поставки тепла потребителям.

Читай также:

Приёмка отремонтированной улицы Памфилова прошла в Смоленске. Работы провели в рамках нацпроекта.