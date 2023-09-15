Похолодание и дожди ожидаются 15 сентября в Смоленской области

Похолодание и дождь ожидаются 15 сентября в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации города.

Сегодня, 15 сентября, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди.

Подует южный и северо-западный ветер, его порывы будут достигать 6-11 м/с, в некоторых районах 14 м/с.

Температура воздуха по области: +13°C…+18°C.

В Смоленске: +14°C…+16°C.

Атмосферное давление достигнет 742 мм рт. столба, будет расти.

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