Патриотический digital-фестиваль состоится в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

15 сентября в Смоленске состоится первый патриотический digital-фестиваль «Родина-герой». В 19:40 на фасаде здания администрации Смоленской области смолянам покажут цифровую проекцию выступлений звезд: SHAMAN, ST, Денис Майданов, Сергей Трофимов, Александр Розенбаум, Марк Тишман, Ирина Дубцова и другие.

Проект организуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

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