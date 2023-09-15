Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 7:29

Патриотический digital-фестиваль состоится в Смоленске

Перед гостями выступят известные артисты Росиии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Патриотический digital-фестиваль состоится в Смоленске.

Патриотический digital-фестиваль состоится в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

15 сентября в Смоленске состоится первый патриотический digital-фестиваль «Родина-герой». В 19:40 на фасаде здания администрации Смоленской области смолянам покажут цифровую проекцию выступлений звезд: SHAMAN, ST, Денис Майданов, Сергей Трофимов, Александр Розенбаум, Марк Тишман, Ирина Дубцова и другие.

Проект организуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Читай также:

Гастрофестиваль местной кухни пройдет в Смоленске 16-17 сентября. Мероприятие организуют в саду Блонье.