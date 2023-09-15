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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 9:19

В Смоленске ликвидировали подпольные казино

В ходе операции задержали несколько человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске ликвидировали подпольные казино. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В Смоленске ликвидировали подпольные казино. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Силовые структуры пресекли деятельность игровых компьютерных салонов на улицах Беляева, Кашена и Шевченко.

В операции приняли участие сотрудники Следственного комитета, МВД и Росгвардии. Они также задержали банду, незаконно организовавшую и проводившую азартные игры.

Правоохранители изъяли у преступников более 40 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, банковские карты, документы, деньги, драгоценности.

Двоих предполагаемых организаторов игорных заведений и администратора заключили под стражу. Ещё двум фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В пресс-службе МВД рассказали, что сейчас проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее КП сообщала о том, что 21-летнему смолянину за кражу велосипеда грозит 5 лет тюрьмы.