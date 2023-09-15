27-летний мужчина пропал в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

Минченко Антон Дмитриевич пропал в Смоленске. О мужчине ничего не известно с 14 сентября.

Поиски пропавшего организовали волонтёры "Сальвара" и дали ориентировку на Антона.

Приметы: мужчина среднего телосложения, ростом 175 см, карие глаза, тёмные короткие волосы, на макушке есть лысина.

Последний раз был одет в футболку цвета хаки, джинсовые бриджи и салатовые кроссовки.

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