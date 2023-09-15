Карантин по бешенству объявлен на нескольких улицах Смоленска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пять улиц Смоленска оказались в зоне риска из-за бешенства. Источником инфекции стал один из домов на Краснофлотском переулке.

Неблагополучными пунктами признали территорию ограниченную улицами Малой Краснофлотской, Нахимова, Багратиона, 2-й Парковкой, 2-м Краснофлотским переулком.

После введения карантина запрещается проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз, за исключением вакцинированных против бешенства за 179 календарных дней до попытки перемещения животного, отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

На указанных территориях запрещается лечение больных животных, посещение посторонними лицами, кроме персонала, представителей ветеринарной службы и местных жителей, ввоз и вывоз восприимчивых животных,

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