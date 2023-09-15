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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 13:31

В Смоленске начали поиски пропавшей 48-летней женщины

Волонтёры "Сальвара" просят неравнодушных людей оказать помощь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске начали поиски пропавшей 48-летней женщины. Фото: ПСО «Сальвар».

В Смоленске начали поиски пропавшей 48-летней женщины. Фото: ПСО «Сальвар».

Морозова Ирина Владимировна пропала в Смоленске. О ней ничего не известно с 12 сентября.

Поиски пропавшей объявили волонтёры "Сальвара". Приметы пропавшей: женщина крупного телосложения, ростом 177 см, 1975 года рождения, серые глаза, короткие тёмно-каштановые волосы, есть шрам на левой руке.

Кроме того, Ирина может нуждаться в медицинской помощи.

Ранее «КП» писала, что 27-летний мужчина пропал в Смоленской области. О пропавшем молодом человеке ничего неизвестно с 14 сентября.