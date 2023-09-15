В Смоленске открыли мемориальную доску Валентине Авксентьевне Калегаевой. Фото: Смоленский городской Совет.

Церемония открытия мемориальной доски, установленной на фасаде здания Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской области, состоялась 15 сентября.

С 1950 по 1985 год здесь работала Валентина Авксентьевна Калегаева. С 1960 по 1978 год она была главным врачом Смоленской городской санитарно-эпидемиологической станции и главным государственным санитарным врачом города Смоленска.

В Смоленске открыли мемориальную доску Валентине Авксентьевне Калегаевой. Фото: Смоленский городской Совет.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин поздравил коллектив и ветеранов учреждения со 101-летием создания санитарно-эпидемиологической службы и отметил, что сотрудники Центра не только решают все поставленные задачи, но и трепетно относятся к истории своего учреждения, людям, которые внесли весомый вклад в развитие санитарно-эпидемиологической службы.

«Дорогие коллеги, вы выполняете очень важную работу, помогая сохранить здоровье земляков, защитить от того, что может причинить непоправимый вред здоровью, включая особо опасные инфекции. Сегодня стоящие перед вами задачи становятся всё более сложными. Но я уверен, что учреждение продолжит развиваться и будет эффективно справляться со всеми своими функциями», - сказал Анатолий Овсянкин.

Также со словами приветствия выступили заместитель Губернатора Смоленской области Виктория Макарова, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, Глава города Смоленска Александр Новиков и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, главный государственный санитарный врач региона Лариса Сидоренкова.

В Смоленске открыли мемориальную доску Валентине Авксентьевне Калегаевой. Фото: Смоленский городской Совет.

Участники церемонии открытия мемориальной доски подчеркнули, что усилиями Валентины Авксентьевны Калегаевой были построены новые корпуса станции, целый этаж был отдан под санитарно-гигиеническую лабораторию. Заслуженный врач РСФСР, она руководила лабораторией семь лет. В это время в Смоленске началась активная работа по иммунопрофилактике детей против кори, дифтерии, коклюша, столбняка и других инфекционных заболеваний.