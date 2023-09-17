Самый сильный человек РФ выступит на чемпионате по силовому экстриму в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Чемпионат по силовому экстриму «Смоленская крепость» приурочен к 1160-летию города и 80-летию Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

– 17 сентября в 14:00 возле башни «Громовая» встретятся команды России, Армении и Беларуси. Специальный гость и ведущий турнира – восьмикратный чемпион нашей страны по тяжелой атлетике, самый сильный человек РФ Михаил Кокляев, – сообщили в пресс-службе администрации города.

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