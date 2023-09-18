В Смоленске изменится маршрут автобуса №12

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Маршрут автобуса №12 в Смоленске изменится, сообщает пресс-служба МУП «Автоколонна – 1308». Перемены начнут действовать с 18 сентября. Смоляне обратились в МУП, чтобы решить вопрос с перевозкой детей в школу №5.

«С 18 сентября по рабочим дням автобус маршрута № 12 «Пронино – пл. Желябова», с временем отправления 07:35 от пл. Желябова будет следовать через пос. Красный Бор (плановое время нахождения автобуса на остановочном пункте «Школа» 07:55)», - сказали в пресс-службе.

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