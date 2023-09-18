Замглавы по горхозяйству Смоленска стал Александр Соловьев

Фото: администрация Десногорска.

В администрации Смоленска продолжают происходить кадровые изменения. В понедельник, 18 сентября стало известно, что с сегодняшнего дня у главы города Александра Новикова появился ещё один заместитель.

Им стал Александр Соловьев, который будет курировать направление по части городского хозяйства. Ранее Соловьев работал в Десногорске, как и сам новоиспеченный глава города Смоленска.

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