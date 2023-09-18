На улице Попова в Смоленске ограничили движение машин до 10 октября

Фото: Иван Иванов

С 18 сентября по 10 октября прекращается движение транспортных средств по улице Попова в Смоленске (в районе дома 14). Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения во время проведения аварийного ремонта магистральных тепловых сетей.

«На этот период движение на городском маршруте № 16н будет организовано по улицам Шевченко, Попова (верхняя дорога) с остановкой общественного транспорта «Кинотеатр Малютка»», - уточнили власти.

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