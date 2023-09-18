16-летний мотоциклист попал в ДТП под Смоленском

Фото: Иван Иванов

В Угранском районе Смоленской области случилась авария с участием несовершеннолетнего. 16-летний парень на мотоцикле превысил безопасную скорость и не справился с управлением, из-за чего перевернулся на дороге. ДТП произошло 16 сентября в 00:05 в деревне Слободка.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми самостоятельно обратился в медицинское учреждение в Калужской области», – сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Читай также: На улице Попова в Смоленске ограничили движение машин до 10 октября. Связано это с ремонтными работами.