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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 13:34

16-летний мотоциклист попал в ДТП под Смоленском

ДТП случилось в Угранском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Иванов

В Угранском районе Смоленской области случилась авария с участием несовершеннолетнего. 16-летний парень на мотоцикле превысил безопасную скорость и не справился с управлением, из-за чего перевернулся на дороге. ДТП произошло 16 сентября в 00:05 в деревне Слободка.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми самостоятельно обратился в медицинское учреждение в Калужской области», – сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

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