В Смоленске прошла ярмарка вакансий для людей с ОВЗ

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Ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья провели в Смоленске, сообщает пресс-служба областной администрации.

Мероприятие прошло на базе Центра опережающей профподготовки. Участие приняли 26 местных компаний, которые предложили соискателям более 100 вакансий. После офлайн-собеседований 20 человек получили работу.

«К слову, в электронной базе Центра занятости населения города Смоленска есть почти 7 тысяч вакантных рабочих мест, из них 347 заявлены работодателями для трудоустройства людей с ОВЗ», - уточнили в пресс-службе.

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